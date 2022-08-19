Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 3.051,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 3.020-3.040 bandında dengelendi.

Günün ilk yarısında 3.051,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,43 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.029,45 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 30,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,07 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.050 seviyesinin direnç, 3.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.