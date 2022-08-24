Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

24.08.2022 13:24
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 3.123,35 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 artışla 3.123,35 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,83 puan değer kazandı.

Dün 3.121,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,03 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.139,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.084,59 en yüksek ise 3.148,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve mali endeks yüzde 0,26 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası (C) ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.749 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,08, bileşik getirisi yüzde 14,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9950, sterlin/dolar paritesi 1,1800 ve dolar/yen paritesi 136,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1480 liradan, avro 18,0510 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,06 artışla 1.749 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 yükselişle 100 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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