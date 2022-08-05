Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 2.720,46 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,21 puan değer kaybetti.

Dün 2.723,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,77 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 2.734,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.707,18, en yüksek ise 2.738,85 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,63 gerilerken, mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, ASELSAN, SASA Polyester ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.786,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0230, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 133 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9660 liradan, avro 18,3780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.786,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.