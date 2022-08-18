Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

18.08.2022 13:14
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 2.983,42 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 2.983,42 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,42 puan değer kazandı.

Dün 2.980 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,59 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 2.979,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.959,95 en yüksek ise 2.998,04 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 1,77 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,40 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.770 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,12, bileşik getirisi yüzde 18,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0170, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 135,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9640 liradan, avro 18,2710 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.770 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 yükselişle 94,5 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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