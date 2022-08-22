Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 3.026,33 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,13 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.020,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,53 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 3.017,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.010,69 en yüksek ise 3.041,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,39 ve hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,07 azalış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Petkim, Hektaş ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.737 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,84, bileşik getirisi yüzde 14,31 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0010, sterlin/dolar paritesi 1,1820 ve dolar/yen paritesi 136,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1230 liradan, avro 18,1480 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.737 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 yükselişle 95,7 dolardan işlem görüyor.