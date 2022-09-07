Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

07.09.2022 13:36
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 3.399,22 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 3.399,22 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,84 puan değer kazandı.

Dün 3.391,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,72 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 3.404,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.338,13 en yüksek ise 3.424,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükseldi, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.707 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,15, bileşik getirisi yüzde 13,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9910, sterlin/dolar paritesi 1,1490 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2350 liradan, avro 18,0700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.707 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 93,0 dolardan işlem görüyor.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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