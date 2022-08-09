Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

09.08.2022 13:22
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 2.787,34 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 2.787,34 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,71 puan değer kaybetti.

Dün 2.795,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,47 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 2.795,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.780,59, en yüksek ise 2.807,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası, Tüpraş, SASA Polyester ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.791 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,22, bileşik getirisi yüzde 21,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0240, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 134,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9620 liradan, avro 18,3890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.791 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 96,10 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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