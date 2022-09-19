Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

19.09.2022 13:24
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 azalışla 3.357,49 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 azalışla 3.357,49 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,84 puan değer kaybetti.

Cuma günü 3.377,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,53 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 3.378,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.351,58, en yüksek ise 3.393,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Akbank, Halkbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve, Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.663 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1360 ve dolar/yen paritesi 143,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2900 liradan, avro 18,2370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.663 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,8 azalışla 89 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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