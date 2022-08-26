Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

26.08.2022 13:39
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 3.158,89 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 3.158,89 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,12 puan değer kazandı.

Dün 3.136,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,16 puan ve yüzde 0,58 artışla 3.154,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.126,72 en yüksek ise 3.188,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,81 ve mali endeks yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası, Petkim ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.750 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,24, bileşik getirisi yüzde 14,75 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0004, sterlin/dolar paritesi 1,1831 ve dolar/yen paritesi 136,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1770 liradan, avro 18,1850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,50 düşüşle 1.750 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,60 yükselişle 99,60 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Dele Alli, Beşiktaş'ta Dele Alli, Beşiktaş'ta
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement