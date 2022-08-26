Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 3.158,89 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,12 puan değer kazandı.

Dün 3.136,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,16 puan ve yüzde 0,58 artışla 3.154,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.126,72 en yüksek ise 3.188,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,81 ve mali endeks yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası, Petkim ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.750 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,24, bileşik getirisi yüzde 14,75 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0004, sterlin/dolar paritesi 1,1831 ve dolar/yen paritesi 136,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1770 liradan, avro 18,1850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,50 düşüşle 1.750 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,60 yükselişle 99,60 dolardan işlem görüyor.