Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

21.09.2022 13:46
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 3.247,62 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 3.247,62 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,88 puan değer kaybetti.

Dün 3.277,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,05 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 3.269,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.225,03, en yüksek ise 3.295,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,55 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, VakıfBank, Garanti BBVA ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.674 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,74, bileşik getirisi yüzde 14,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9930, sterlin/dolar paritesi 1,1340 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,3200 liradan, avro 18,1920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.674 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 artışla 91,8 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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