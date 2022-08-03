İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile ulaştırma oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

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