Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 artışla 2.718,55 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,09 puan değer kazandı.

Dün 2.684,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,55 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 2.709,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.701,07, en yüksek ise 2.727,74 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,50, mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Hektaş, Şişecam, Karsan Otomotiv, SASA Polyester oldu.

Altının onsu 1.780 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,84, bileşik getirisi yüzde 21,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0190, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 134,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9650 liradan, avro 18,3050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.780 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 96,9 dolardan işlem görüyor.