Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

23.08.2022 13:24
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,57 artışla 3.110,53 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,57 artışla 3.110,53 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,04 puan değer kazandı.

Dün 3.062,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.072,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.070,20 en yüksek ise 3.112,88 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 1,34, mali endeks yüzde 2,17 ve teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Şişecam ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.739 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,74, bileşik getirisi yüzde 15,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9930, sterlin/dolar paritesi 1,1780 ve dolar/yen paritesi 137,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1260 liradan, avro 17,9990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.739 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 yükselişle 97,3 dolardan işlem görüyor.

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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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