Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

01.08.2022 13:21
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,94 artışla 2.642,63 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,94 artışla 2.642,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,25 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.592,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,42 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 2.605,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.600,28, en yüksek ise 2.645,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,98, hizmetler endeksi yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 1,68 ve teknoloji endeksi yüzde 1,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 5'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.773,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0260, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 132,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9390 liradan, avro 18,3920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.773,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 102,2 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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