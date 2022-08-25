Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

25.08.2022 13:10
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 artışla 3.122,87 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 artışla 3.122,87 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,57 puan değer kazanarak 3.122,87'ye çıktı.

Toplam işlem hacmi 36,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,87 ve holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile elektrik oldu.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı öncesi pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan sempozyum kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD'de revize büyümenin öne çıkacağına işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

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