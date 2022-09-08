Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

08.09.2022 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,66 artışla 3.493,48 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,66 artışla 3.493,48 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,67 puan değer kazandı.

Dün 3.402,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 39,07 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 3.441,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.428,31, en yüksek ise 3.496,65 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,14, hizmetler endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi yüzde 1,70 ve sanayi endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükseldi, 2'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Akbank, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.720,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1490 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2390 liradan, avro 18,2350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.720,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 87,1 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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