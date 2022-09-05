Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,06 artışla 3.321,30 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,56 puan değer kazandı.

Cuma günü 3.222,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,63 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 3.254,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.247,88 en yüksek ise 3.323,80 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 2,50 ve mali endeks yüzde 3,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükseldi, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.714 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9920, sterlin/dolar paritesi 1,1510 ve dolar/yen paritesi 140,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2250 liradan, avro 18,1050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.714 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,5 artışla 95,2 dolardan işlem görüyor.