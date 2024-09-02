Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Artışla Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Artışla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 276,96 puan artarak 10.110,18 puandan kapanırken, gün içinde en düşük 9.879,82, en yüksek ise 10.116,31 puanı gördü. BIST 30 endeksi de 315,41 puan artarak 11.158,27 puana ulaştı. Öne çıkan hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Garanti BBVA yer aldı. Ayrıca altının ons fiyatı 2.501 dolar, yerel altın fiyatı ise 2 milyon 796 bin 500 lira olarak belirlendi.

02.09.2024 19:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 276,96 puan artarak 10.110,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 46,60 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.879,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.879,82 puanı, en yüksek 10.116,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 artışla 10.110,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,80, mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,41 puan ve yüzde 2,91 kazançla 11.158,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Garanti BBVA, Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 501 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 501 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalarak 2 milyon 796 bin 500 liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8959 lira, satışta 34,0317 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8995 lira, satışta 34,0353 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 147,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 76,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Artışla Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Artışla Kapandı - Son Dakika
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