Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 14.006,59 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,45 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 14.006,59 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 75,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,64 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 3,93 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklere rağmen hız kazanan bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik iyimserliğin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.