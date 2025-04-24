Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 178,77 puan artarak 9.490,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 41,48 puan ve yüzde 0,45 artışla 9.353,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.301,42 puanı, en yüksek 9.493,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kazancıyla 9.490,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 227,88 puan ve yüzde 2,25 kazançla 10.365,35 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,42, sanayi endeksi yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi, 3'ü yatay seyretti. Akbank, Koç Holding, Tofaş, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 330 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.00 itibarıyla 3 bin 330 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,27, bileşik getirisi de yüzde 46,74 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,2021, satışta 38,3552 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,1047, satışta 38,2574 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 19.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 142,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 65,2 dolardan işlem görüyor.