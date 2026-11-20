Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,43 değer kaybederek 11.122,84 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 277,2 puan ve yüzde 2,42 gerilemeyle 11.122,84 puana indi.

Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 2,31 düştü.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,90 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,85 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki gerilemeye paralel negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.