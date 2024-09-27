Borsa İstanbul'da BIST 100 Kayıp Yaşadı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Kayıp Yaşadı

BIST 100 endeksi, günü 51,73 puan düşüşle 9.777,46 puandan kapandı. Hizmetler endeksi en fazla geriledi.

27.09.2024 19:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,73 puan azalarak 9.777,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,50 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.814,69 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.696,01 puanı, en yüksek 9.820,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 9.777,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,00, ve teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 88,31 puan ve yüzde 0,80 kayıpla 10.887,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 651 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 651 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0662 lira, satışta 34,2027 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0743 lira, satışta 34,2108 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 142,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 71,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Kayıp Yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Kayıp Yaşadı - Son Dakika
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