Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

BIST 100 endeksi, günü 8.872,85 puanla kapatırken, 90 hisse değer kazandı.

24.10.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,16 puan artarak 8.872,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 64,36 puan ve yüzde 0,74 artışla 8.779,05 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.779,05 puanı, en yüksek 8.920,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 artışla 8.872,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 2,11, sanayi endeksi yüzde 1,74 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 184,76 puan ve yüzde 1,91 kazançla 9.836,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 733 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 733 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1663 lira, satışta 34,3032 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1771 lira, satışta 34,3141 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 74,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika

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