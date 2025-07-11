Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

11.07.2025 19:05
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BIST 100 endeksi, 27,15 puan artarak 10.358,46 puandan kapandı. Altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,15 puan artarak 10.358,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 84,38 puan ve yüzde 0,82 artışla 10.415,69 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.269,95 puanı, en yüksek 10.441,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazancıyla 10.358,46 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 15,66 puan ve yüzde 0,14 değer kazancıyla 11.565,54 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,53, mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sabancı Holding, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 364,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 364,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 310 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39.9795, satışta 40.1397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.9496, satışta 40.1096 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 147,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 69,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika

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