Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,63 puan artarak 12.790,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,24 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.634,88 puanı, en yüksek 12.848,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 değer kazanarak 12.790,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 199,44 puan ve yüzde 1,39 artışla 14.518,03 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,77, mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 26'sı geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 616 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 616 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 624 bin 899 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3651, satışta 44,5428 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,3531, satışta 44,5308 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 158,970 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 106,7 dolardan işlem görüyor.