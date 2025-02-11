Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,94 puan artarak 9.882,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 5,85 puan ve yüzde 0,06 azalışla 9.840,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.788,47 puanı, en yüksek 9.888,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 9.882,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,16 puan ve yüzde 0,49 kazançla 10.976,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 906 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 2 bin 906 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 414 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,99, bileşik getirisi de yüzde 39,23 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,9199 lira, satışta 36,0639 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0340, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 152,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 76,5 dolardan işlem görüyor.