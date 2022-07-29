Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

29.07.2022 18:56
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,01, altının gram satış fiyatı yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 1,12, avro/TL 0,71 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,01, altının gram satış fiyatı yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 1,12, avro/TL 0,71 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.520,84, en yüksek 2.593,57 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,01 artarak 2.592,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 kazançla 1.014 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 artışla 6.794 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.653 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.663 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,12 değer kazanarak 17,9200 liraya, avro da yüzde 0,71 artışla 18,2580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,45 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,53 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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