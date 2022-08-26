Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

26.08.2022 19:29
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,17, altının gram satış fiyatı yüzde 0,34, dolar/TL yüzde 0,31 değer kazandı, avro/TL 0,16 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,17, altının gram satış fiyatı yüzde 0,34, dolar/TL yüzde 0,31 değer kazandı, avro/TL 0,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.010,69, en yüksek 3.188,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,17 artarak 3.146,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 kazançla 1.024 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 artışla 6.860 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.674 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.680 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kazanarak 18,1720 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,16 düşüşle 18,1900 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,20 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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