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Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 50 Bin Lira Oldu - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 50 Bin Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 58 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı. KMKTP'de, altın işlem hacmi 2 milyar 351 milyon 889 bin 947,98 lira olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 789 milyon 490 bin 771,57 lira düzeyinde oldu. Bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler ile AgaBullion oldu.

Borsa İstanbul\'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 50 Bin Lira Oldu
08.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:05
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 58 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü de 2 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 351 milyon 889 bin 947,98 lira, işlem miktarı ise 1.189,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 789 milyon 490 bin 771,57 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler ile AgaBullion olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.050.000,002.040,00

En Düşük1.950.000,002.000,60

En Yüksek2.058.999,502.132,00

Kapanış2.050.000,002.130,00

Ağırlıklı Ortalama2.001.225,882.052,50

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.351.889.947,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.189,76

Toplam İşlem Adedi???????40

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 50 Bin Lira Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 50 Bin Lira Oldu - Son Dakika
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