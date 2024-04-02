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Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu

Borsa İstanbul\'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 453 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda değişim göstermeyerek 2 milyon 430 bin lira olarak kaldı. KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 73 milyon 952 bin 380,27 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 123 milyon 152 bin 515,35 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, DenizBank ve Akbank oldu.

02.04.2024 16:39
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 453 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda değişim göstermeyerek 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 73 milyon 952 bin 380,27 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 123 milyon 152 bin 515,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, DenizBank ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.430.000,002.346,00

En Düşük2.430.000,002.253,00

En Yüksek2.453.000,002.359,55

Kapanış2.430.000,002.253,00

Ağırlıklı Ortalama2.446.917,562.301,52

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.073.952.380,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)441,78

Toplam İşlem Adedi28

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu - Son Dakika

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