Borsa İstanbul'da Yükseliş: BIST 100 %1,30 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazanarak 12.790,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,08 ile petrol kimya plastik olurken, tek düşen yüzde 1,10 ile taş toprak oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya istekli olduğuna ilişkin haberler, küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel, genele yayılan alımlarla günü yükselişle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı şubatta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,5'e yükseldi.

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 21 milyar 49 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,5 yükselişle 30 milyar 80 milyon dolara çıktı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) de şubatta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 33,58 artış kaydetti.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde İmalat sanayi PMI verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve perakende satışların takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.