Borsa İstanbul Gün Sonu Değerlendirmesi

08.05.2026 19:05
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,40 puan artarak 15.062,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 7,07 puan ve yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.933,47 puanı, en yüksek 15.167,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanarak 15.062,65 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 10,60 puan ve yüzde 0,06 artışla 17.207,07 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,17, teknoloji endeksi yüzde 0,62 ve hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi, 4'ü yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 708 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 708 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 895 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1584 lira, satışta 45,3393 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1250 lira, satışta 45,3058 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3621 ve dolar/yen paritesi 156,631 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,31 düşüşle 100 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

