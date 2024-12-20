BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi güne %0,26 artışla 9.790,96 puandan başladı, bankacılık endeksi en çok kazandırdı.

20.12.2024 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 9.790,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,84 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.790,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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