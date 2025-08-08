Borsa İstanbul Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul Günü Artışla Tamamladı

08.08.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi 10.972,63 puana yükselerek günü %0,15 artışla kapattı; en çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,58 puan artarak 10.972,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,45 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.966,50 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.938,41 puanı, en yüksek 11.015,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 26,16 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 12.164,38 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,04, mali endeks yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 49'u geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Sasa Polyester, ASELSAN ile Çan2 Termik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 391,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 391,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 430 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,5260, satışta 40,6883 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,5523, satışta 40,7148 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1664, sterlin/dolar paritesi 1,3449 ve dolar/yen paritesi 147,704 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 66,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
12 dev adamdan tatsız prova 12 dev adamdan tatsız prova
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol

18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
00:09
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
00:08
’’Bizim evimiz Süper Lig’dir’’ diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
''Bizim evimiz Süper Lig'dir'' diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
23:59
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham’dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
23:47
Yılın futbolcusuna verilen ’’Altın Top’’ ödülü için adaylar açıklandı
Yılın futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü için adaylar açıklandı
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
23:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 19:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.