Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapadı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapadı

BIST 100 endeksi, gün içi en yüksek 10.180,41 puandan kapandığı 10.076,99 puana geriledi.

29.01.2025 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,78 puan azalarak 10.076,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 18,46 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.140,22 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.076,99, en yüksek 10.180,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 10.076,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve sanayi endeksi yüzde 1,19 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,01 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 11.216,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Koç Holding, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 754 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 754 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 171 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,03, bileşik getirisi de yüzde 38,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,6817 lira, satışta 35,8247 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,6729 lira, satışta 35,8158 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 76,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapadı - Son Dakika

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