25.02.2026 10:10
BIST 100 endeksi güne %0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı, bankacılık endeksi yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 düşüşle 14.050,83 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,21 puan ve yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Açıklanacak finansal sonuçlar teknoloji sektörü için önemli bir gösterge niteliği taşımasının yanında, şirketin üst yönetiminden gelecek mesajlar da kritik önem taşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul İlk İşlem Gününde Düşüşte
