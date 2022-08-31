Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 16 bin 220 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 134 milyon 449 bin 858,85 lira, işlem miktarı ise 3.139,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 300 milyon 452 bin 294,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.007.000,00 1.734,00 En Düşük 992.000,00 1.700,00 En Yüksek 1.016.220,00 1.736,30 Kapanış 992.000,00 1.700,00 Ağırlıklı Ortalama 996.720,96 1.710,33 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.134.449.858,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.139,79 Toplam İşlem Adedi 130

Piyasalarda gün ortası

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü