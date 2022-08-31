Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi

31.08.2022 16:38
Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 16 bin 220 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 134 milyon 449 bin 858,85 lira, işlem miktarı ise 3.139,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 300 milyon 452 bin 294,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.007.000,001.734,00
En Düşük992.000,001.700,00
En Yüksek1.016.220,001.736,30
Kapanış992.000,001.700,00
Ağırlıklı Ortalama996.720,961.710,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.134.449.858,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.139,79

Toplam İşlem Adedi130

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi - Son Dakika
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