Altının kilogramı 985 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 985 bin liraya geriledi

21.09.2022 16:30
Altının kilogramı 985 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 985 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 985 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 978 bin lira, en yüksek 1 milyon 6 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalarak 985 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 504 milyon 898 bin 583,73 lira, işlem miktarı ise 3.569,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 564 milyon 160 bin 803,4 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.001.500,001.667,00
En Düşük978.000,001.654,37
En Yüksek1.006.000,001.696,45
Kapanış985.000,001.695,00
Ağırlıklı Ortalama981.278,621.670,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.504.898.583,73

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.569,19

Toplam İşlem Adedi178

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 985 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 985 bin liraya geriledi - Son Dakika
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