VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

08.08.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3.038 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3.038 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.040,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 3.038 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 3.014,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.029,75 puana çıktı.

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında temkinli bir seyrin öne çıktığını belirterek, yurt içinde ise banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminin öne çıktığını kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.050 ve 3.085 seviyelerinin direnç, 2.980 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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