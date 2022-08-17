VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.212 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.218,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.212,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 3.000- 3.210 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,4 üzerinde 3.207,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ile Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.250 ve 3.300 seviyelerinin direnç, 3.180 ve 3.130 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.