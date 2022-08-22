VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.262 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.258,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 altında 3.262,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 3.303,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, geçen hafta hakim olan enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen belirsizliklere yeni haftada Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzlukların eklenmesiyle küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 53, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 47'de bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı değerlendirmelerde, gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipuçlarının aranacağını aktararak, haftaya zayıf başlayan veri gündeminin de yoğunlaşması ile oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.250 ve 3.190 seviyelerinin destek, 3.350 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.