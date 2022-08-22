VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

22.08.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.262 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.262 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.258,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 altında 3.262,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 3.303,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, geçen hafta hakim olan enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen belirsizliklere yeni haftada Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzlukların eklenmesiyle küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 53, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 47'de bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı değerlendirmelerde, gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipuçlarının aranacağını aktararak, haftaya zayıf başlayan veri gündeminin de yoğunlaşması ile oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.250 ve 3.190 seviyelerinin destek, 3.350 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam' Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam' Video: Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Daha da Yakınlaşıyor Video: Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkiler Daha da Yakınlaşıyor Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:06 Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:57 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü
12:28 Çiçek Taksi'de rol arkadaşıydı! Gül Gölge'den Civan Canova için duygulandıran sözler
11:46 Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
11:39 İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti
11:37 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 12:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement