Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.450 ve 3.500 seviyelerinin direnç, 3.400 ve 3.380 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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