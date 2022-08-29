VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

29.08.2022 10:43
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.395 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.395 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.301,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.395,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 3360-3490 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 3.401,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.387,75 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.340 ve 3.300 seviyelerinin destek, 3.430 ve 3.480 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı New York borsası Powell'ın 'şahin' mesajlarının ardından sert düşüşle kapandı New York borsası Powell'ın 'şahin' mesajlarının ardından sert düşüşle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:22 Fener, golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Maxi Gomez, İstanbul'a geliyor
10:18 Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum
10:15 Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:59 Benzine 1,04 lira indirim geliyor: Litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:37 Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu yolcu taksiciden dayak yedi
09:34 Eylemcilerin karşısına geçip kebap yiyen adam, vegan kadını çıldırttı
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:49:47. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement