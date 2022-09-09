VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

09.09.2022 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.945 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.945 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.948,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 3.945 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 3.900-4.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 3.910,5 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 3.917,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 4.000 puanın direnç, 3.880 ve 3.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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