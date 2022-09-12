VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

12.09.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4.120 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4.120 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 4.130 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,8 üzerinde 4.120 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,5 üzerinde 4.048,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 4.065,75 puana çıktı.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 4.150 ve 4.190 puanın direnç, 4.080 ve 4.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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