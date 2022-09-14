Analistler bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.900 ve 3.950 puanın direnç, 3.800 ve 3.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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