VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

15.09.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.950 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.950 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.939,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 3.950 seviyesinden işlem görüyor.

Dün en düşük 3.661,50 puanı görmesinin ardından yükselişe geçen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,5 üzerinde 3.972,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.960,50 puana geriledi.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında para politikası tutumunu yumuşatacağı umutlarının rafa kalktığını ve agresif faiz artırımına devam edileceği beklentilerinin fiyatlanması ile piyasalarda ilk şokun geride kaldığını söyledi.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.000 ve 4.030 puanın direnç, 3.850 ve 3.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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