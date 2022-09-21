Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.670 ve 3.650 puanın destek, 3.730 ve 3.750 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 83 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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