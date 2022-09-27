VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

27.09.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 3.672,50 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 3.672,50 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 3.672,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, gün içinde 3.558 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyelerde etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 3.666,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Asya pay piyasalarında ve ABD'de vadeli işlemlerde tepki alımlarının etkili olduğunu ifade eden analistler, piyasalardaki denge arayışının sürebileceğini söyledi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.650 ve 3.600 seviyelerinin destek, 3.700 ve 3.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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