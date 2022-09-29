VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

29.09.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 3.634,50 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 3.634,50 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 3.634,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 3.619,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yükseliş eğiliminde hareket ederek 3.644,75 puana çıktı.

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ve pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCM) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, pay vadeli işlem kontratlarında yarın vade sonu olduğunu anımsatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle sert dalgalanmalar görülebileceğine dikkati çekti.

Teknik açıdan endeks kontratında 3.620 ve 3.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 3.670 ve 3.700 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:02 Su arıtma cihazı arızalandı! Firma çalışanı genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
15:00 "6'lı masada çatlak ses çıkarmayın" diyen esnafa Akşener'den net yanıt: Bizim o masada yamuğumuz olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 16:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement